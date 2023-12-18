الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خادم الحرمين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة، اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة.

وأعرب خادم الحرمين - في البرقية بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن أصدق التهانئ وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدا بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي، معربا عن أصدق التهانئ وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي في ولايته الجديدة.

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