غدا.. صناع الخير تفتتح قرية الصفيح بيوسف الصديق بعد اعادة إعمارها

تحت رعاية الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتحقيقا لاهداف التحالف الوطنى فى الارتقاء بالقرى الاشد احتياجا فى انحاء الجمهورية تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ومجموعة اي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية غدا الثلاثاء احتفالية كبري بمناسبة افتتاح قرية الصفيح مركز يوسف الصديق بالفيوم بعد اعادة اعمارها.

واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ان اعمال اعادة الاعمار بقرية الصفيح مركز يوسف الصديق تاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية الاهلية والقطاع الخاص من خلال مسؤوليته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القري والحفاظ على صحة اطفال القرية باجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر لامراض الاكثر تاثيرا على صحة الطفل ومنثما تحصيله الدراسى وتقديم العلاج الدوائى واجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية

واشار عبدالفتاح الى ان احتفالية الغد سوف تتضمن تفقد المنازل التى قامت صناع الخير باعادة اعمارها واهداء مفاتيحها الى اصحابها وافتتاح معمل مدرسة الشيمي الابتدائية بعد ان قامت صناع الخير برفع كفاءته كما تشمل الاحتفالية تقديم صناع الخير واي فينانس منظومة خدمات طبية متكاملة لطلاب مدرسة الشيمي الابتداية تشمل الاكتشاف المبكر لاكثر الامراض التى تؤثر على تحصيل الطلاب دراسيا ومنها الانميا والسكر وامراض العيون وتقديم كافة التدخلات الطبية المطلوبة بالمجان تماما من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة لطلاب المدرسة

واوضح عبدالفتاح ان اعمال اعادة اعمار قرية الصفيح تضمنت اعادة اعمار المنازل المتهالكة وفرش المنازل باثاث منزلى كامل ورفع كفاءة معمل الكمبيوتر بمدرسة الشيمي الابتدائية بالقرية واستكمال احتياجات المعمل بشكل كامل فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لطلاب المدارس

واشار عبدالتفاح الى ان التعاون بين صناع الخير عضو التحالف الوطنى واي فينانس فى تنفيذ خدمات تنموية مستدامة لصالح الشرائح الاولى بالرعاية داخل قرية الصفيح سبقها تعاون بين الجانبين وبرعاية كريمة من وزيرة التضامن الاجتماعي فى تنمية وتطوير قرية الفارسية مركز اسنا بمحافظة الاقصر باعادة اعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتسليم عدد من عائلى الاسر الاولى بالرعاية مشروعات تنموية صغيرة عبارة عن مراكب صيد مجهزة فضلا عن تقديم حزم خدمات طبية متكاملة وان التعاون بين الجانبين شمل ايضا اطلاق مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين بمنح دراسية لتغطية مصروفات جامعتهم طول سنوات الدراسة شرط حفاظهم على تفوقهم

يذكر ان مؤسسة صناع الخير سبق لها ونفذت عديد من الانشطة التنموية المستدامة فى انحاء محافظة الفيوم استفاد منها مئات الالاف من اهالى قرى ونجوع ومراكز المحافظة المختلفة منها تنفيذ سلاسل قوافل ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى وتنفيذ مبادرة اولادنا فى عنينا لدعم طلاب المدارس طبيا بعدد كبير من قرى المحافظة وتقديم كميات كبيرة من المساعدات الغذائية فضلا عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي من خلال مشروع استدامة لاهالى قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالاضافة الى اعمال اعادة الاعمار فى قرى السدح ودار السلام وغيرها من القرى الاشد احتياجا فى انحاء المحافظة