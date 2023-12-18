الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

غدا.. صناع الخير تفتتح قرية الصفيح بيوسف الصديق بعد اعادة إعمارها

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية  الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتحقيقا لاهداف التحالف الوطنى فى الارتقاء بالقرى الاشد احتياجا فى انحاء الجمهورية تنظم مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ومجموعة اي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية غدا الثلاثاء احتفالية كبري بمناسبة  افتتاح قرية الصفيح مركز يوسف الصديق بالفيوم  بعد اعادة اعمارها.

txt

وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

txt

التضامن تسلم 3000 طالب بالجامعات مشروعات صغيرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي

واكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير ان اعمال اعادة الاعمار بقرية الصفيح مركز يوسف الصديق تاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية الاهلية والقطاع الخاص من خلال مسؤوليته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القري  والحفاظ على صحة اطفال القرية باجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر لامراض الاكثر تاثيرا على صحة الطفل ومنثما تحصيله الدراسى وتقديم العلاج الدوائى واجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية 

واشار عبدالفتاح الى ان احتفالية الغد سوف تتضمن تفقد المنازل التى قامت صناع الخير باعادة اعمارها واهداء مفاتيحها الى اصحابها وافتتاح معمل مدرسة الشيمي الابتدائية بعد ان قامت صناع الخير برفع كفاءته كما تشمل الاحتفالية تقديم صناع الخير واي فينانس منظومة خدمات طبية متكاملة لطلاب مدرسة الشيمي الابتداية تشمل الاكتشاف المبكر لاكثر الامراض التى تؤثر على تحصيل الطلاب دراسيا ومنها الانميا والسكر وامراض العيون وتقديم كافة التدخلات الطبية المطلوبة بالمجان تماما من خلال تنظيم قافلة طبية موسعة لطلاب المدرسة

 

واوضح عبدالفتاح ان اعمال اعادة اعمار قرية الصفيح تضمنت اعادة اعمار المنازل المتهالكة وفرش المنازل باثاث منزلى كامل  ورفع كفاءة معمل الكمبيوتر بمدرسة الشيمي الابتدائية بالقرية واستكمال احتياجات  المعمل  بشكل كامل فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المتكاملة لطلاب المدارس 

 

واشار عبدالتفاح الى ان التعاون بين صناع الخير عضو التحالف الوطنى واي فينانس فى تنفيذ خدمات تنموية مستدامة لصالح الشرائح الاولى بالرعاية داخل قرية الصفيح سبقها تعاون بين الجانبين وبرعاية كريمة من وزيرة التضامن الاجتماعي فى تنمية وتطوير قرية الفارسية مركز اسنا بمحافظة الاقصر باعادة اعمار المنازل المتهالكة بالقرية وتسليم عدد من عائلى الاسر الاولى بالرعاية مشروعات تنموية صغيرة عبارة عن مراكب صيد مجهزة فضلا عن تقديم حزم خدمات طبية متكاملة وان التعاون بين الجانبين شمل ايضا اطلاق مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين بمنح دراسية لتغطية مصروفات جامعتهم طول سنوات الدراسة شرط حفاظهم على تفوقهم 

 

يذكر ان مؤسسة صناع الخير سبق لها ونفذت عديد من الانشطة التنموية المستدامة فى انحاء محافظة الفيوم استفاد منها مئات الالاف من اهالى قرى ونجوع ومراكز المحافظة المختلفة منها تنفيذ سلاسل قوافل ضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى وتنفيذ مبادرة اولادنا فى عنينا لدعم طلاب المدارس طبيا بعدد كبير من قرى المحافظة وتقديم كميات كبيرة من المساعدات الغذائية فضلا عن تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي من خلال مشروع استدامة لاهالى قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالاضافة الى اعمال اعادة الاعمار فى قرى السدح ودار السلام وغيرها من القرى الاشد احتياجا فى انحاء المحافظة

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

القباج: نجحنا في إنتاج 101 فيلم يتضمن قضايا التضامن بواسطة دراما ناطقة

مساعد وزير التضامن الاجتماعي يبدي إعجابه بحماس المتطوعين للقضاء على الإدمان

رئيس جامعة سوهاج ومساعد وزير التضامن يشهدان المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الإدارية

بروتوكول تعاون بين جمعية وطنية ووزارة التضامن لتأهيل الشباب الأيتام

رسالة شكر من وزيرة التضامن للرائدات الاجتماعيات لمساهمتهم في التوعية الانتخابية

مؤسسة بصيرة تطلق مبادرة بيقولوا منقدرش بحضور وزيرة التضامن

احتفال مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية بحضور وزيرة التضامن
الجريدة الورقية