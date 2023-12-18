الأعلى على الإطلاق.. عماد حسين: المشاركة بالانتخابات الرئاسية دخلت التاريخ

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن ما تم تحليله قبل المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للهيئة الوطنية للانتخابات صار حقيقة ولم يكن هنا مفاجئة كبرى بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي،لافتًا إلى أن البطل الحقيقي اليوم والمفاجأة الكبرى هي نسبة المشاركة بالانتخابات التي بلغت 66%، إذ دخلت تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية الأعلى على الإطلاق.

وأضاف«حسين» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن سبب تلك المشاركة الكبرى بالانتخابات الرئاسية مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بعد فوزه بقليل دلاله على رفض الشعب الحرب على قطاع غزة وشعوره بالأمان وخوفه من الخطورة التي تحوم حولها.

ونوه إلى أن خلو الانتخابات من أي اعتراضات أو طعون أو عقبات بين الأحزاب المتنافسة والتي كان يتم رصدها بالماضي، يعتبر فوزا للناخب المصرى الذي شارك بكثافة لمساندة مصر بالانطلاق من شعوره القوى تجاه وطنه.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66%.

قال "بدوي"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.

وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليون و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًَا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليون و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

بدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع.

لا طعون في الانتخابات:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.