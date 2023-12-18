الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس البورصة السلعية يهنئ السيسي  بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

الرئيس  السيسي
الرئيس  السيسي

هنأ   الدكتور  إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية  للسلع  الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بثقة الشعب المصري وانتخابه لفترة رئاسية جديدة .

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وصرح  الدكتور إبراهيم عشماوى أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 جاء لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي بكافة المجالات المختلفة بشكل عام وأيضا في منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الامداد، لافتا الى ان اختيار جموع الشعب المصري جاء انعكاسًا لإنجازات الرئيس  السيسي على مدار الفترة الماضية  واستكمالا لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوى إن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بقيادة وطنية مخلصة استطاعت النهوض بالبلاد  في فترة وجيزة  .

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