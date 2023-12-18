رئيس الوزراء البريطاني يضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

كثف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الإثنين، دعوته لإسرائيل من أجل "وقف مستدام لإطلاق النار" في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع، مُضيفًا أن الكثير من الأرواح فٌقدت خلال الصراع الدائر هناك.

وقال سوناك، في تصريحات صحفية خلال رحلته الجارية إلى أسكتلندا، إن الهجمات المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين تخاطر بتأجيج الصراع لمدة 50 عامًا أخرى ، بحسب ما أوردته صحيفة الـ "إندبندنت" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني.

كما ِأشار إلى أن الكثير من أرواح المدنيين قد فُقدت خلال هذا الفترة و"لا أحد يريد أن يرى هذا الصراع مستمر أطول مما ينبغي"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن تصريحات سوناك جاءت في الوقت الذي حذر فيه وزير الدفاع السابق للسيد سوناك بن والاس من أن "غضب القتل العشوائي" الذي تمارسه إسرائيل في غزة يعرضها لخطر فقدان السلطة القانونية في الصراع .