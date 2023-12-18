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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انتهاء عملية التصويت العام للانتخابات المحلية العراقية

الوكالة الوطنية العراقية
الوكالة الوطنية العراقية للأنباء

انتهت، مساء اليوم الاثنين، عملية التصويت العام للانتخابات المحلية في بغداد والمحافظات، والتي كانت قد بدأت في الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتوقيت المحلي العراقي.

ووفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، تعلن مفوضية الانتخابات النتائج الاولية لعملية التصويت، يوم غد الثلاثاء، ثم ستكون هناك مدة قانونية لتقديم الطعون والشكاوى ثم تحقق المفوضية بالإجراءات وقرارات الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات وبعد اكتمالها ستعلن النتائج النهائية رسميًا.

من جهته، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة.

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