الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نيويورك تايمز الأمريكية: السيسي يقدم نفسه كزعيم قوي في منطقة غير مستقرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز في الانتخابات الرئاسية ليحصل على فترة ولاية جديدة لمدة ست سنوات قادمة أخرى بنسبة 89.6% من الأصوات، مقدما نفسه كزعيم قوي في منطقة غير مستقرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز برئاسة مصر التي تعاني اقتصاديا.. مؤكدة أن نتائج الانتخابات الرئاسية لم يشك أحد فيها بالنظر لكل المزايا التي يتمتع بها الرئيس السيسي خاصة في ظل الحرب على غزة التي جعلته زعيما قويا في الداخل والخارج كما فعل بعد الصراعات في ليبيا والسودان وسوريا وخارجها.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخريطة الجيوسياسية المضطربة للشرق الأوسط وهي عبارة عن حريق متعدد الجبهات جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدو وكأنه صخرة من الاستقرار.

مواد متعلقة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل فرضت دائرة موت محكمة على المدنيين

صحة غزة: 19453 شهيدًا جراء العدوان الإسرائيلي .. وجيش الاحتلال يرفع عدد قتلاه إلى 459

الرئاسة الروسية: بوتين يعقد غداً اجتماعا موسعا للهيئة القيادية بوزارة الدفاع

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

رئيس وزراء إسرائيل يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان مناورات مشتركة لقوات العمليات الخاصة

العاهل الأردني يؤكد أهمية التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها

سُّلطان عمان يهنّئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة
الجريدة الورقية