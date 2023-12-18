جامعة عين شمس تهنئ السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالتهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما تقدم بالتهنئة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين في جامعة عين شمس.

وذكرت جامعة عين شمس أن نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت لتؤكد ثقة الشعب المصري الكبيرة فى قيادته من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطى أبهر العالم وأثبت للعالم أجمع التفاف الشعب المصري حول قيادته الوطنية، من أجل استمرار مسيرة التنمية على كافة الأصعدة والمستويات داخل مصرنا الحبيبة.

ودعت أسرة جامعة عين شمس المولى عز وجل أن يوفق الله الرئيس السيسى في ولايته الرئاسية الجديدة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه، وأن يعم الأمن والسلام العالم أجمع.

وزير التعليم العالي يهنئ السيسي

تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

كما تقدم قيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الجامعات، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب بالتهنئة للرئيس السيسي.

ويثمن المجتمع الأكاديمي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتي تعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

السيسى يفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الإثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى، بولاية رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 66.8 في المئة من الأصوات، وحصل السيسى على عدد 39 مليون 702 الف 451 صوتًا بنسبة 89.6 في المائة من أجمالي الاصوات الصحيحة.

وجرت الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار ثلاثة أيام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عدم تلقيها أية طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8 في المائة، وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9 في المائة وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1 في المائة.