جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية (صور)

افتتحت الدكتورة حنان كامل متولى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمي للغة العربية لعام ٢٠٢٣ والذى نظمته الكلية بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإعداد وتنسيق كل من الدكتورة منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية ، والدكتورة هدى عطية الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافي بالقسم .



وحضر الاحتفالية الخان بلخوف سفير جمهورية أذربيچان ، ولوكا لوال بولا مساعد قنصل دولة جنوب السودان، والدكتورة إيمان الحوسنى الملحق الفنى بملحقية التعليم وعلم التكنولوچيا بسفارة الإمارات العربية المتحدة ، واريسودموس اسيوتيس القنصل بالسفارة القبرصية.

وأعربت عميد كلية الآداب في جامعة عين شمس عن سعادتها بهذا اليوم الذى ينظم سنوياً في الثامن عشر من شهر ديسمبر للاحتفال باللغة العربية وهو اليوم الذى أقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية كلغة سادسة للمنظمة حيث يتحدث بها حوالى ٤٥٠ مليون نسمة من سكان العالم ، مؤكدة أن اللغة العربية احتضنت أطياف متعددة من البشر وجمعت بين جنسيات وأعراق مختلفة منهم حول العالم .

وأضافت عميدة آداب عين شمس أن اللغة العربية قد أسهمت فى نقل العلوم والمعارف فى العصور الوسطى إلى أوروبا وتصل مفرداتها إلى ١٢ مليون مفردة فضلاً عن أنواع الخطوط العربية التى تعبر عن جمال اللغة وروعتها .

وأشار الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن احتفالية اليوم تعبر عن احتفالنا بتاريخنا وهويتنا وعروبتنا.

ولفت إلى أن اللغة العربية لا تمثل لنا مجرد وسيلة للتواصل فحسب ولكنها تمثل وعاء لثقافتنا وحضارتنا وتاريخنا ومستقبلنا كما فضلها الله على سائر اللغات إذ جعلها لغة الرسالة الخاتمة ولغة القرآن الكريم وقد وعد الله بحفظها .

وأثنى الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب على حرص إدارة الكلية على تنظيم اليوم للاحتفال باللغة التى تمثل هويتنا ، حيث تعتبر اللغة العربية هى اللغة الادق بين اللغات في وصف الأشياء ويوجد للكلمة الواحدة أكثر من مرادف، وأن الهدف من الأحتفال باليوم العالمي للغه العربية هو تقديم إحتفال يليق بلغة القرآن الكريم.

استضافة الشعراء والنقاد في جامعة عين شمس

يذكر أن احتفالية جامعة عين شمس استضافت زخم من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها،وقد تضمن برنامج الاحتفالية عدد من الفقرات منها : تلاوة القرآن الكريم، والإنشاد الديني، وشهادات في حب اللغة العربية.

كما تم تقديم "فقرة بوح الفصحى" وهي فقرة شعرية شدا بالشعر فيها كل من : أحمد سويلم ، إيهاب البشبيشي ، جمال الشاعر ، جمال القصاص ، السيد حسن ، عبد العزيز جويدة ومحمد الشحات .

كذلك تم تقديم فقرة " الرواية وسحر اللغة" تحدث بها كل من: أحمد عبده، وسيد الوكيل، وصلاح معاطي ، ومحسن الغمرى، ومحمد عبد الحافظ ناصف، وتبع ذلك بفاصل غنائي للمطرب حسن زكي، المطربة غادة العبسي .

وفى ختام الاحتفالية تم عرض فيلم “حكاية الضاد” من إعداد طلاب القسم، وتم تكريم كل من أثروا المجال الأدبي واللغوي والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة .

