جوارديولا يُشيد بـ الأهلي قبل موقعة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني

قدم بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إشادة كبيرة بالمستويات التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة فريقه أمام أوراوا الياباني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره أوراوا الياباني بالفائز من مباراة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية من مونديال الأندية.

جوارديولا: عندما كنت في مصر لم يقابلني شخص إلا وتحدث معي عن قوة الأهلي

قال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي أمام أوراوا الياباني: "عندما كنت في زيارة لمصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم يقابلني شخص إلا وتحدث معي عن قوة الأهلي وتاريخه وقدرته على تحدي فرق أوروبا".

بينما تحدث عن الصعوبات التي تواجه المان سيتي في طريقه للفوز بالمونديال: "كان لابد عليك تفعل شيئًا مميزًا في الموسم الماضي لكي تفوز بكأس العالم للأندية، من الصعب الفوز هنا واللاعبون يعرفون ذلك لهذا السبب نريد أن نلعب بشكل جيد غدا".

وكان المؤتمر الصحفي قد شهد ارتداء المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي قمص النادي الإنجليزي قبل بدأ الحديث عن مباراة أوراوا الياباني.

جوارديولا

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام نظيره أوراوا الياباني في الثامنة من مساء اليوم الأثنين، في المباراة التي تشهد عودة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند للعب مرة أخري مع الفريق الإنجليزي، بعدما عاني بسبب الإصابة.