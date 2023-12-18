أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر.
وأشاد أمير الكويت -في برقية تهنئة- بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر، مؤكدًا -في الوقت ذاته- على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما سائلًا الباري -جل وعلا- أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.