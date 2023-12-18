الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا للرئيس السيسي كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر.

وأشاد أمير الكويت -في برقية تهنئة- بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر، مؤكدًا -في الوقت ذاته- على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما سائلًا الباري -جل وعلا- أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.

مواد متعلقة

العاهل الأردني يؤكد أهمية التحديث المستمر للخريطة الاستثمارية لقطاع التعدين والترويج لها

سُّلطان عمان يهنّئ الرئيس السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة بمبادرات أممية تقود لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

ملك البحرين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة

"الصحة الفلسطينية" تدعو لتحقيق دولي بشأن دفن الاحتلال فلسطينيين أحياء في غزة

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

العاهل البحريني يبحث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني سبل تأمين سلامة السكان المدنيين

الاتحاد الأوروبي قلق من إعلان إسرائيل عزمها تخصيص تمويل لبناء مستوطنات جديدة
الجريدة الورقية