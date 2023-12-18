أمن أسيوط يكشف لغز تغيب شخص بمركز أبنوب ووفاته بعد التغيب

نجح ضباط مديرية أمن أسيوط، من كشف ملابسات اختفاء أحد الأشخاص بأسيوط، والذي تم تداوله على إحدى صفحات الفيسبوك. وبالمعاينة، ورد بلاغ لمركز شرطة أبنوب بأسيوط، يفيد باختفاء الشخص المذكور، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة ابنوب، يوم السادس من الشهر الجاري.

وفي الـ 14 من الشهر نفسه، ورد بلاغ بشأن اكتشاف جثة المفقود في حوض مائي بإحدى القرى التابعة لناحية المركز. وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وتبين أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة الغرق.

وعندما سئل الأب، أفاد بأن ابنه يعاني من "إعاقة ذهنية"، ويعتقد أنه غرق أثناء الاستحمام في حوض المياه المذكور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. وأكدت مديرية أمن أسيوط أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الأمر بشكل دقيق.

وفي أعقاب الحادثة، قامت الشرطة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادثة. تم استدعاء فريق من الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

أكدت التحقيقات الأولية أن الشخص الذي توفي كان يعاني من إعاقة ذهنية، مما يشير إلى أنها قد تكون أحد العوامل المؤثرة في الحادثة. كما تم التأكد من عدم وجود أي آثار لعنف أو تدخل خارجي على جسمه. وتشير نتائج التشريح إلى أن سبب الوفاة هو الغرق.

تمت دعوة أسرة المتوفى للتحقيق والاطلاع على نتائج التحقيقات الأولية. وأعربت الأسرة عن حزنها العميق لفقدان أحد أفرادها بهذه الطريقة الأليمة. وقد حرصت على تأكيد أنهم لم يشتبهوا في أي تدخل خارجي في وفاة ابنهم.

تهدف هذه الواقعة إلى توعية الجمهور حول أهمية الحذر والاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المياه، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو صعوبات ذهنية. فقد تزيد هذه الحالات من خطر الغرق وتتطلب رقابة أكثر من قبل الأهل أو المشرفين.

وفي النهاية، يجب على الجميع أن يتذكروا أهمية التوعية والتحذيرات اللازمة عند التعامل مع المياه، وخاصةً عندما يكونون مسؤولين عن رعاية أشخاص يعانون من صعوبات ذهنية أو جسدية. يجب علينا أن نعمل معًا لتوفير بيئة آمنة للجميع والوقاية من الحوادث المؤسفة مثل هذه.