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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة بمبادرات أممية تقود لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية

الحكومة الإيطالية
الحكومة الإيطالية

جددت الحكومة الإيطالية رغبتها في المساهمة بمبادرات للأمم المتحدة تقود إلى حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية .

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية/أكي/ اليوم الاثنين " إيطاليا مستعدة للمشاركة في مبادرات الأمم المتحدة التي تؤدي إلى حل دولتين إسرائيل وفلسطين، تعترفان ببعضهما البعض، وتنهيان المعاناة وسقوط ضحايا من الجانبين ".

وفي السياق، أعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الاقتناع بأن حل الدولتين يبقى الوحيد المعقول والناجح لأزمة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس ماتّاريلا، في تصريح أنه لا يمكن إنكار أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو نتيجة للعجز الطويل عن بناء مسارات الحوار، التعايش السلمي واتباع المسار المعقول الوحيد، المتمثل بحل الدولتين، مشيرا إلى أن الاستسلام أمام معالجة المشاكل يترك الثغرات مفتوحة أمام تسلل التطرف .

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