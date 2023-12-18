أمطار وشبورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود شبورة ملائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الثلاثاء لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء، مؤكدة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة 30% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 22 والصغرى 14

الإسكندرية: العظمى 21 والقاهرة 13

وادي النطرون:- العظمى 22 والصغرى 14

طنطا:- العظمى 21 والصغرى 13

شبين الكوم:- العظمى 22 والصغرى 14

دمنهور:- العظمى 22 والصغرى 13

مطروح:- العظمى 20 والصغرى 12

السلوم:- العظمى 18 والصغرى 11

سيوة:- العظمى 20 والصغرى 10

بورسعيد:- العظمى 22 والصغرى 15

دمياط:- العظمى 22 والصغرى 14

الزقازيق:- العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة:- العظمى 21 والصغرى 14

الإسماعيلية:- العظمى 23 والصغرى 13

السويس:- العظمى 22 والصغرى 14

العريش:- العظمى 23 والصغرى 12

رفح:- العظمى 22 والصغرى 11

راس سدر:- العظمى 25 والصغرى 14

نخل:- العظمى 22 والصغرى 10

طابا:- العظمى 22 الصغرى 14

كاترين:- العظمى 20 الصغرى 6

الطور:- العظمى 25 الصغرى 14

شرم الشيخ:- العظمى 26 الصغرى 17

الغردقة:- العظمى 25 الصغرى 16

مرسى علم:- العظمى 26 الصغرى 17

الفيوم:- العظمى 22 الصغرى 13

بنى سويف:- العظمى 23 الصغرى 13

المنيا:- العظمى 23 الصغرى 11

أسيوط:- العظمى 24 الصغرى 11

سوهاج:- العظمى 25 الصغرى 12

قنا:- العظمى 25 الصغرى 13

الأقصر:- العظمى 26 الصغرى 14

أسوان:- العظمى 27 الصغرى 15

أبو سمبل:- العظمى 26 الصغرى 15

الوادي الجديد:- العظمى 28 الصغرى 21

شلاتين:- العظمى 29 الصغرى 12

أبو رماد:- العظمى 26 الصغرى 20

حلايب:- العظمى 26 الصغرى 21

رأس حدربة:- العظمى 27 الصغرى 21