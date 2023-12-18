رئيس أزهر الغربية يتابع امتحانات المهام الأدائيّة والشفهيّة للفصل الدراسي الأول

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الاثنين، اختبارات المهام الأدائية في يومها الثاني للصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائي، والاختبارات الشفهيّة للمرحلة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول بمعاهد إدارة المحلة الكبرى.

وأدي طلاب المرحلة الابتدائية للصفوف العليا امتحان المهارات الأدائية في مادة الدراسات الاجتماعية، والعلوم والمهارات المهنية على مستوى المنطقة، والتي تنتهي فعالياتها غدًا الثلاثاء حيث تعقد اختبارات اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات، فيما أدي طلاب المرحلة الإعدادية الاختبارات الشفهيه في بعض المعاهد، حسب ظروف كل معهد وتبعًا للمصلحة العامة للطلاب.

وشملت جولة المتابعة لرئيس الإدارة المركزية معهد المعتمدية الابتدائي، فتيات المعتمدية الإعدادي الثانوي، معهد كفر قريطنه الابتدائي، معهد كفر دمتنو الابتدائي والإعدادي الثانوي فتيات مختتمًا زيارته التفقدية بمعهد دمتنو الابتدائي.