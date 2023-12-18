انطلاق يوم التغذية Nutrition Day بكلية الصيدلة جامعة عين شمس

نظم قسم الكيمياء الحيوية في كلية الصيدلة جامعة عين شمس، يوم التغذية - Nutrition Day كنشاط طلابي لطلاب المستوي الثالث وطلاب المستوي الخامس.

جاء ذلك خلال تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني اسامة كامل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة دينا قاسم أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد والقائم بعمل رئيس قسم الكيمياء الحيوية.

طلاب صيدلة عين شمس يستعرضون الأنظمة الغذائية

وعرض طلاب الصيدلة في جامعة عين شمس ملصقات وتقديم مأكولات ومشروبات خلال اليوم ذات الصلة بالمواضيع المتعددة المتعلقة بالأنظمة الغذائية المختلفة والتغذية العلاجية الخاصة بالأمراض المختلفة التي قاموا بتغطيتها كما قاموا بتوضيح المميزات والمخاطر المتعلقة بكل نظام غذائي وكيفية الاستفادة منه بافضل صورة.

وشارك في تحكيم مشروعات الطلاب كل من الدكتورة إيمان فؤاد سند أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد بالقسم (منسق المقرر بالمستوي الثالث) والدكتورة أماني كمال أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد بالقسم، والدكتورة ميرال مجدي مدرس الكيمياء الحيوية بالقسم.

وشارك بحضور فعاليات هذا اليوم الدكتورة ريحاب عثمان وكيل كلية الصيدلة في جامعة عين شمس لشئون الطلاب، والدكتورة رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد أبو شنب - وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعديد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جامعة عين شمس تعلن نتيجة مسابقة المعلومات العلمية

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة عين شمس نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية (فردى ) والتى نظمها إتحاد الطلاب بإدارة النشاط الثقافى بالتعاون مع كلية الآداب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب، في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالمياُ.

وتم تحكيم المسابقة والتى تشكلت من ٧٥ طالب وطالبة بالمرحلة الأولى وجاءت التصفيات النهائية لعدد ٦ مراكز

وأسفر نتيجة التحكيم عن فوز عزة سيد عبد الله الطالبة بكلية الآداب بالمركز الأول، أما المركز الثاني كان من نصيب الطالب أحمد إبراهيم محمود من كلية التمريض وبالمركز الثالث حسام كارم الطالب بكلية الهندسة، أما بالمركز الرابع الطالب حسن قوشينى من كلية التجارة والطالب عمر عبد الخالق بالمركز الخامس من كلية الهندسة وبالمركز السادس والأخير محمد إبراهيم نشأت الطالب بكلية الألسن باجمالي جوائز ١٦ ألف جنيه.