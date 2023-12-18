سميح ساويرس في جولة داخل سوق الجونة

حرص المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، ورئيس مجلس إدارة المهرجان على زيارة سوق الجونة السينمائي، الذي تم تدشينه خلال الدورة السادسة للمرة الأولى في تاريخ المهرجانات المصرية.

مؤسس المدينة التقى أمس العارضين الموجودين داخل السوق، وحرص على معرفة التفاصيل الخاصة بما يقدمه العارضون، حيث كان بصحبته عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان. سوق الجونة أحدث الإصدارات المنضمة إلى منصة الجونة السينمائي في الدورة السادسة، ويتولى إدارته محمد تيمور، حيث تسعى السوق إلى منح الفرصة لصناع السينما الشباب من أجل الالتقاء بشركات الإنتاج لعرض أعمالهم والحصول على فرص عمل.

سميح ساويرس خلال جولته في سوق الجونة

وأقيم السوق على مدار 4 أيام متتالية تنتهي غدًا الثلاثاء، وتضمن العديد من البرامج أبرزها "Meet The Expert"، كما تواجدت مكتبة تضم مجموعة من الأفلام القصيرة غير المشاركة في مسابقة المهرجان، مع منح الفرصة لصناع السينما الشباب كي يشاهدوها ويستفيدوا منها.

حدث فريد من نوعه تشهده الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث انطلق سوق الجونة السينمائي داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. وتعد هذه المرة هي الأولى من نوعها، التي يتم تدشين سوق سينمائي داخل مهرجان مصري، على خطى ما يحدث في المهرجانات العالمية الكبرى.

مولود حديث ينضم إلى منصة سيني جونة، التي ضمت على مدار الأعوام الماضية منطلق الجونة، وجسر الجونة، لينضم إليهما هذا العام سوق الجونة السينمائي. "مكان مخصص لشركات الإنتاج والتوزيع وكل من له علاقة بصناعة السينما.. 7 ساعات يوميا لمدة أربعة أيام"، هكذا بدأ محمد تيمور مدير سوق الجونة حديثه.

وأوضح تيمور أن الهدف من السوق هو منح الفرصة لمن ينتمي إلى هذه الصناعة، كي يحضر ويلتقي بصناع حقيقيين من أجل عرض مشاريعه التي يهدف إلى تنفيذها. كما يحتوي برنامج سوق الجونة على قسم يحمل اسم "Meet The Expert"، ويقدم من خلاله محترفي صناعة الأفلام جلسة يومية مدتها نصف ساعة، لمد صغار صناع الأفلام بالخبرات.