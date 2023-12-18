الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التعليم تُنهي توزيع أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تابلت
تابلت

تم الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوي على المديريات التعليمية والإدارات والمدارس، استعدادًا لتسليمها للطلاب.

تسليم أجهزة التابلت للطلاب

ومن المقرر أن يتم تسليم أجهزة التابلت للطلاب في الفترة المقبلة، حيث تم ربطها بمنصات التعلم المختلفة وتوفير محتوى رقمي كبير للطلاب، وذلك يعتبر بديلًا للكتاب المطبوع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت في وقت سابق، عن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا داخل المدارس على أجهزة التابلت، وذلك في إطار التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر.

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وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير العملية التعليمية، ورفع كفاءة المعلمين، من خلال التحول الرقمي.

وأضاف الوزير أن الوزارة لم تعد تُعلم الطلاب من أجل الحفظ، ولكن من أجل التعلم من أجل الحياة، حيث أن المناهج والمواد التعليمية موجودة عبر المنصات التعليمية على موقع الوزارة.

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