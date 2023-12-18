كوريا الشمالية تثير الغضب دوليًا بعد إطلاقها صاروخ عابر للقارات

صاروخ كوريا الشمالية البالستي العابر للقارات.. أشعل غضب اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وجارتها كوريا الجنوبية وغيرها من الدول عقب إطلاقه اليوم باتجاه بحر الشرق، حيث يعد أكثر الصواريخ تقدمًا لدى كوريا الشمالية.

ووفق لوكالات الأنباء العالمية فقد أدانت عدد من الدول ما قامت به كوريا الشمالية اليوم نظرًا لزيادة كوريا الشمالية اختباراتها العسكرية واطلاقها للصواريخ العابرة للقارات، وقالت اليابان أن كوريا الشمالية أطلقت مساء أمس الأحد صاروخ ولم تمكث كثيرًا لتطلق الأخر اليوم ضمن اختباراتها، يمكن أن يغطي مداه أراضي الولايات المتحدة.

ويعد هذا الصاروخ الخامس الذي أطلقته كوريا الشمالية بنجاح، هذا العام.

أبرز المعلومات عن صاروخ كوريا الشمالية العابر للقارات

وكشف شينغو مياكي، نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان، عدد من المعلومات عن صاروخ كوريا الشمالية البالستي ومنها:

من الفئة العابرة للقارات.

يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر، إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله، ووقتها ستكون الأراضي الأميركية بأكملها ضمن نطاقه.

حلّق تقريبًا لمسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد عن ستة آلاف كيلومتر.

يُقدّر أن الصاروخ حلّق لمدة 73 دقيقة.

سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومتراً شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا.. إدانات ومواقف دولية ضد كوريا الشمالية

وأكد مياكي أن اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر سفارتها في بكين.

ومن جانبه أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم، ما قامت به كوريا الشمالية واعتبر إطلاقها للصواريخ الفترة الأخيرة الأخيرة لا تشكل انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي فقط بل إنها تهدد أيضا السلام والاستقرار الإقليميين.

ومن جانبه أمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول باتخاذ إجراء مضاد "فوري وساحق"، ودعا إلى رد مشترك مع الولايات المتحدة واليابان.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، إدانة بلاده لما قامت به كوريا الشمالية من إطلاقها صاروخ عابر للقارات قائلًا:"تلك عمليات الإطلاق التي أجرتها بيونغ يانغ لصواريخ بالستية هذا العام، هي انتهاك للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتشكل تهديداً للدول المجاورة".

وجاءت هذه التصريحات بعد إطلاق كوريا الشمالية، فجر الاثنين، صاروخاً قادراً نظرياً على استهداف الولايات المتحدة، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي والسلطات اليابانية.

وجاء إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً قصير المدى باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما أفادت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية.