ممثل الأزهر: لسعد زغلول الفضل في تعريب التعليم والحفاظ على اللغة عالميًا

خلال احتفالية اليوم العالمي للغة العربية..

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن سعد زغلول يرجع له الفضل في تعريب التعليم والذي كانت مقرراته تدرس في المراحل الأساسية باللغة الإنجليزية، وإن سعد زغلول حافظ على اللغة العربية والمنطقة العربية بالتمسك بتدريسها لأجيال كاملة ليجعلهم عرب، لافتا ان اللغة العربية هي اللغة الحضارية الأولى في العالم ، حيث تحولت إلى لغة علم وأدب تجوب العلم.

جاء ذلك الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة الجامعة الدول العربية ، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك بمقر الأمانة العامة، بالقاهرة بحضور السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والامناء العامين المساعدين السفير خليل إبراهيم الذوادي، والسفير حسين الهنداوي، وبمشارركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وخبراء متخصصين في مجال اللغة العربية.

وقالت السفير د. هيفاء أبو غزالة، إننا نحتفل باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل سنة بموجب القرار رقم 3190 للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر ديسمبر عام 1973، والذي اعتمد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، لافته أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تهتم باللغة العربية كونها اهم قاسم مشترك للهوية العربية، فهي من أعرق وأقدم اللغات وأكثرها مفردات ومعاني وبلاغة.

وأوضحت أبو غزالة ان الوقت الذي تمر به الأمة العربية من صراعات مسلحة فنحن بأشد الحاجة إلى الاهتمام بلغتنا والتفاخر بها فهي لغة القرآن الكريم، لافته ان منظمة اليونيسكو قررت بأن يكون موضوع اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023: هو "العربية: لغة الشعر والفنون" وقد ألهمت اللغة العربية الإبداع في الشعر والفن عبر التاريخ وتحظى باهتمام وأولويات الحكومات والقادة والمسؤولين وصناع القرار، وذلك لمكانتها المرموقة.

كما تنظم الأمانة العامة بصفة دورية مسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، يتم من خلالها اختيار أفضل الطلبة والطالبات في المجالات المذكورة أعلاه من الصفين الإعدادي والثانوي، ومن هذا المنبر أدعو الدول العربية أن تحرص على المشاركة في هذه المسابقة لما تمثله من أهمية وخاصة .

وشددت هيفاء بضرورة تزويد الأجيال القادمة من هذا الإرث الحضاري العريق ليظلوا على صلة به ويحافظوا عليه، وذلك بتوعيتهم بأن اللغة العربيّة من أقدم اللغات التي لا تزال تتميز بخصائص تراكيبها، وصرفها، ونحوها، وأدبها، وكذلك خيالها، هذه فضلاً عن تمكن اللغة العربيّة من التعبير عن جوانب العلم المختلفة.

وقالت هيفاء في الوقت الذي تمر به المنطقة العربية بتحديات كبرى وخاصة قطاع غزة وما تفعله قوات الاحتلال من أبشع صور القتل والدمار والتشتيت للشعب الفلسطيني ، يستهدف الاحتلال الصهيوني طمس الهوية الفلسطينية واحلالها بمستوطناتهم وثقافاتهم، ولكن لن تنسلخ الهوية الفلسطينية عن الهوية العربية فان فلسطين هي جزء من الأمة العربية باحتوائها على التاريخ والتراث وهي مهبط للأديان السماوية، فإن الحفاظ على الإرث التاريخي للامة العربية ضروري واللغة العربية تراث عريق ينبغي الحفاظ عليه من اية محاولات لطمسه والعمل على تمكينه وانتشاره، بما في ذلك الهوية والتراث الفلسطيني.

ولفتت السفيرة هيفاء إلى ضرورة استيعاب هذا درسا نعطيه للأجيال الصاعدة في ضرورة التحيز إلى لغتنا، والتفاخر عند التحدث بها فاللغة العربية هي أهم عناصر الهوية، والتفريط بها تفريط بهويتنا التاريخية والقيم الثقافية والسيادة القومية، وكلما أهتم الإنسان العربي بلغته كان ذلك اهتماماً بأصالته وهويته.