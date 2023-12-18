"الوفد" يُهنئ السيسي لفوزه برئاسة الجمهورية

يتقدم حزب الوفد بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، كما يهنئه على ثقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتوليه زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة، التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم.



يؤكد حزب الوفد ثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي خاض العديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب، خلال السنوات العشر الماضية، لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمي.

يشدد حزب الوفد على أنه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر جهودها وإمكاناتها كافة لخدمة الوطن والمصربين، وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.



يجدد حزب الوفد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يبذله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد مما يتربص بها من مخاطر.. عاشت مصر.