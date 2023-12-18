الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

"الوفد" يُهنئ السيسي لفوزه برئاسة الجمهورية

شعار الوفد
شعار الوفد

 يتقدم حزب الوفد بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠، كما يهنئه على ثقة جموع الشعب المصري في ربوع البلاد بتوليه زمام الأمور خلال المرحلة الحاسمة، التي يمر بها الوطن وتشهدها المنطقة والعالم.


 يؤكد حزب الوفد ثقته الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي خاض العديد من معارك البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب، خلال السنوات العشر الماضية، لتتبوأ مصر مكانتها المرموقة بما يليق بحضارتها ووضعها الإقليمي.

 

 يشدد حزب الوفد على أنه سيعود إلى دوره الفاعل في المعارضة الوطنية التي تسخر جهودها وإمكاناتها كافة لخدمة الوطن والمصربين، وتكون أحد الأعمدة الرئيسية في دعائم الجمهورية الجديدة.


 يجدد حزب الوفد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يبذله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد مما يتربص بها من مخاطر.. عاشت مصر.

مواد متعلقة

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أشهر أماكن السياحة العلاجية في سيوة

رئيس الوزراء الروسي يزور بكين غدًا لحضور الاجتماع الدوري بين رئيسي الحكومتين

أحمد موسى يكشف رقمًا مفاجئًا عن المشاركة بالانتخابات الرئاسية (فيديو)
الجريدة الورقية