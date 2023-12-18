عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، عاطلا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والمشدد 3 سنوات لآخر، لاتهامهما بإنهاء حياة شخص خلال مشاجرة بينهما والتعدي عليه بالضرب باستخدام "شوم"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لعاطل و3 لآخر بتهمة إنهاء حياة شخص بالقناطر



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27142 لسنة 2022 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4205 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "عبد العزيز ع م"، 37 سنة، و"عبد العاطي ش ع"، مقيمان شلقان مركز القناطر الخيرية، لأنهما في يوم 1 / 11 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قتلا عمدا المجني عليه "نادر عبد الحميد بيومي حسانين"، مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ذلك وأعدا لذلك الغرض أداة "شوم"، وما أن مر بالمكان الذى أيقنا تواجده به، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا بالأداة المار بيانها محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الظفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا أداة "شوم"، بدون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية.

المشدد 7 سنوات لعاطل و3 لآخر بتهمة إنهاء حياة شخص بالقناطر

كما قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، معاقبة موظف بالإعدام شنقا ، والسجن المؤبد لشقيقيه، لاتهامهم بقتل نجل عمهم بسبب خلافات على الميراث، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام الأول.

وجاء في تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1831 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين محمد أ إ، 48 سنة، موظف، ومصطفى م ن، 35 سنة، صاحب مصنع، وأحمد م ن، 28 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، قتلوا المجنى عليه أحمد.س، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.



وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا مسدس وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعا المجنى عليه خلال استقلاله لسيارة، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الأول والثاني عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه، فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياة المجنى عليه، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أذرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روح المجنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا مسدس بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين الأول والثاني أطلقا أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.