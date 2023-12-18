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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بنداري: الوطنية للانتخابات لم ندخر جهدًا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن مكانة مصر (فيديو)

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخاب

 أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن  الهيئة لم تدخر جهدًا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن قدر مصر ومكانتها، موجهًا الشكر للمواطنين على حرصهم في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

 

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 قال “بنداري”، خلال كلمته في  مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، أّذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين،: "لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وفي كل خطوة من خطواتنا كنا نجتهد لتطبيق هذه المعايير كي نكون على قدر المسؤولية التي عُهد بها إلينا".

وتابع: “أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر العميق إلى السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وللجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به، ولا يفوتني أن أشيد بالتعاون المخلص والبناء الذي أظهرته كل أجهزة الدولة مع الهيئة لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية تعكس التفاني والإخلاص في حب الوطن، وأخص بالشكر وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمالية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهجرة والتنمية المحلية، وأشكر المحافظين لما بذلوه من جهد ودعم وتعاون”.

 

 وواصل بنداري:"كما أشكر وزارات الشباب والنقل والصحة وغيرها من قطاعات الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية".

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