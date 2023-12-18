بنداري: التزمنا صحيح القانون من دون أي تجاوز في الانتخابات الرئاسية 2024 (شاهد)

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هذا يوم تاريخي نجني فيه ثمرة الديموقراطية في بلادنا، ونحصد ما غرسه الوطن في نفوس أبنائه من وعي وانتماء.

وقال “بنداري”، خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، الذي بثته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إنه: "نحتفل معًا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 إلى محطته الأخيرة، حيث الإعلان عن نتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة، والتي تعبر عن إرادة الشعب".

أكمل، أنه "لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموذجًا نتشرف به في الداخل والخارج، التزمنا فيه بصحيح القانون من دون أي تجاوز، ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة، ووعيًا سياسيًا ودستوريًا يليق بمصر وتاريخها التزامًا وانضباطًا وتحضرًا في متابعة العملية الانتخابية، سواء من حملات المترشحين، أو من وسائل الإعلام، أو جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها".

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وبدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظلمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، أو وكلائهم في المسائل كافة التي تتعلق بعملية الاقتراع.

لا طعون في الانتخابات:

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.