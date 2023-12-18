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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

نميرة نجم في جامعة القاهرة غدًا للحديث عن النزوح القسري والتنمية بإفريقيا

السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم

تستضيف جامعة القاهرة السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة "AMO" بمنظمة الاتحاد الإفريقي، في ندوة حلقة نقاشية التي ينظمها مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات بكلية السياسية والاقتصاد بالجامعة.

وتدور الندوة حول موضوع: "النزوح القسري وتحديات التنمية في القارة الإفريقية" بقاعة د .عبد الملك عودة بكلية  في منتصف ظهر غد الثلاثاء.


ويتحدث في حلقة النقاشية د. أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

 

 وتدير الحلقة أ.د. هالة أحمد الرشيدي أستاذ مساعد العلوم السياسية والقانون الدولي بكلية ومدير المركز.

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