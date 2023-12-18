تجارية القاهرة تنظم مؤتمر " التدريب بين الجودة والاعتماد" لدعم قطاع التدريب

نظّمت غرفة القاهرة التجارية اليوم مؤتمرًا تحت عنوان " التدريب بين الجودة والاعتماد" من خلال شُعبة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة وجهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة والمجلس الوطني للتدريب والتعليم لدعم قطاع التدريب والتنمية البشرية.

جاء ذلك في حضور أشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة التجارية للقاهرة وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ( أشرف خضر والدكتورة نجلاء النجار واللواء إسماعيل جابر ).

وشارك في المؤتمر الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة ، والدكتور مدحت عبد الوهاب نائب رئيس شُعبة التدريب والموارد البشرية ، والدكتورة رانيا عبد السلام رئيس جهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة القاهرة ، والدكتور محمد السيد سكرتير عام شُعبة التدريب والموارد البشرية وعدد من اعضاء مجلس إدارة شعبة شُعبة التدريب والموارد البشرية.

وفي كلمة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة خلال المؤتمر ، والتي ألقاها نيابة عنه أشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة الذي أكّد على أهمية التواصل بين غرفة القاهرة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة لتحقيق المصلحة العامة، بدءًا من المشاركة في عضوية لجان لوضع المواصفات القياسية ومناقشتها ، مرورًا باستقبال الهيئة للملاحظات والتعديل وهو ما يؤكد أهمية التواصل بين المؤسسات المصرية للمساهمة في تحقيق الهدف الأسمى ، وهو مصلحة بلدنا.

وأشار "الشيمي" إلى أن الغرفة تدعم دور شُعبة التدريب وتنمية الموارد البشرية للاتفاق على معايير الأداء لبناء قدرات المنظمات العاملة في مجال التدريب والتنمية البشرية لضمان جودة الأعمال والممارسات المهنية في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع والظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم ونحن جزء منه، منها جائحة كورونا والتقلبات المناخية والظروف الاستثنائية العالمية وموجة التضخم العالمية والتي انعكس أثرها على العالم ككل ، وهو ما يؤدي إلى حتمية الابتكار في الأفكار والمقترحات والحلول لمواجهة كل هذه التحديات ، ولعل مصر أخذت خطوات كثيرة وكبيرة على كافة الأصعدة في هذا المجال ، ونحن في غرفة القاهرة دائمًا نكمل دور الدولة وتوجهاتها بكل ما نستطيع من إمكانيات لتحقيق التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 .

ونوّه سكرتير عام غرفة القاهرة إلى أن تأهيل العامل البشري حسب متطلبات العصر الحديثة يعتبر الخطوة الأهم في تحقيق التنمية المُستدامة التي تتطلع إليها بلدنا وأخذت بها خطوات إيجابية مهمة خلال السنوات الأخيرة ، وهو ما يجعلنا نوجه الشكر لكم جميعًا على الاتجاه لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعتبر في غاية الأهمية لما يتضمنه من محاور لتأهيل الكوادر البشرية بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ويلبي متطلبات سوق العمل ، وهو ما يعزز نمو اقتصادنا القومي وهذا هو هدفنا الأكبر الذي نسعى إليه جميعًا ، خاتمًا " لكم كل الدعم والمساندة ونتمنى الخروج عقب فعاليات هذا المؤتمر بتوصيات تنعكس إيجابيًا على تطوير وتنمية هذا القطاع ، ونحن على ثقة من ذلك بإذن الله في ظل مشاركتكم ووجودكم كخبرات علمية وعملية وقامات في هذا القطاع تستهدف تحقيق المصلحة العامة".

وتخلل المؤتمر عدة جلسات حوارية لتبادل الآراء ومناقشة بعد المحاور منها تنمية الموارد البشرية والمواصفات والجودة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب والمعايير الدولية والوطنية في مجال التدريب والتكنولوجيا في إدارة العملية التدريبية والشهادة المهنية الدولية المعتمدة ، وأهمية الجودة لمقدمي خدمات التدريب ودور الهيئة في مجال المواصفات والجودة وإدارة الجدارات وتنمية الموارد البشرية.