الأحد 10 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

تقدمها العشري..غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

غرفة القاهرة تطلق
غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اليوم الأحد مسيرة حاشدة  للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024.
 

txt

الأطفال يشاركون في الانتخابات الرئاسية برمسيس (صور)

txt

الهدوء يحيط بمدرسة القومية المعادي لغات في الانتخابات الرئاسية

 

وإنطلقت المسيرة المكونه من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وموظفي الغرفة وذلك  من أمام  مقر الغرفة التجارية للقاهرة حتي مقر النادي الأهلي بالجزيرة  للإدلاء بالأصوات داخل اللجنة المقررة للإنتخابات الرئاسية.

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

 


ودعا أيمن العشري الذي قاد هذه المسيرة  ، المصريين بالتصويت في ماراثون الإنتخابات الرئاسية مشيرًا الي ثقته  في وعي المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

مواد متعلقة

الأطفال يشاركون في الانتخابات الرئاسية برمسيس (صور)

الهدوء يحيط بمدرسة القومية المعادي لغات في الانتخابات الرئاسية

رجال الأمن يساعدون كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

محافظ الفيوم يتفقد عدداً من لجان الانتخابات الرئاسية
الجريدة الورقية