تقدمها العشري..غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري اليوم الأحد مسيرة حاشدة للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية 2024.



وإنطلقت المسيرة المكونه من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ومنتسبي الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وموظفي الغرفة وذلك من أمام مقر الغرفة التجارية للقاهرة حتي مقر النادي الأهلي بالجزيرة للإدلاء بالأصوات داخل اللجنة المقررة للإنتخابات الرئاسية.

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية



ودعا أيمن العشري الذي قاد هذه المسيرة ، المصريين بالتصويت في ماراثون الإنتخابات الرئاسية مشيرًا الي ثقته في وعي المصريين لاستكمال مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.

غرفة القاهرة تطلق مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية