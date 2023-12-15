للمصريين في الخارج.. موعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية

يتساءل أبناء مصر في الخارج، عن موعد إعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية، وقد أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية فرز الأصوات التي قام بها الناخبون في مختلف المحافظات في إطار الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك استعدادًا لدمج نتائج المصريين المقيمين في الخارج معها.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة النهائية لهذه الانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين القادم، تعكس نتائج هذه الانتخابات إرادة الناخبين المصريين، حيث قاموا بالمشاركة الفعّالة في هذه العملية الديمقراطية الهامة، ويتوقع أن يكون المؤتمر الصحفي هو اللحظة التي ستعلن فيها الهيئة عن الفائز النهائي بمنصب رئيس الجمهورية.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ أمس الخميس، في استقبال الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان العامة، حيث ستقوم بفحصها واتخاذ القرارات المناسبة خلال يومي الجمعة والسبت، ومن المتوقع أن تُعلن الهيئة النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي عالمي يوم الاثنين.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الخامسة التي تتيح للمواطنين اختيار رئيس الجمهورية منذ عام 2005، والثالثة من نوعها بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث يحق لنحو 67 مليون مواطن المشاركة في هذه العملية الديمقراطية.

وتمت الانتخابات في 11,631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل يبلغ عدد القضاة حوالي 15,000 قاضٍ. وتم التنسيق مع 24 سفارة وتكليف 67 دبلوماسيًا لمتابعة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى اعتماد 14 منظمة دولية بواقع 220 متابعًا، وتسجيل 62 منظمة مدنية محلية بواقع 22,340 متابعًا، ووصل عدد المتابعين الإعلاميين للانتخابات إلى 528 متابعًا دوليًا و 115 وسيلة إعلامية وصحفية.