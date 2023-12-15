رئيس الجالية المصرية بفرنسا يعلق على انتخابات المصريين بالخارج

علق صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، في بث مباشر على صفحته الشخصية على فيسبوك ، حول المشهد الإنتخابي الذي تم في مصر الأيام الماضية، قائلًا: “إن المصريين أثبتوا حبهم لوطنهم”.

وقال فرهود في بث مباشر، إن حب المصريين بالخارج لوطنهم ظهر عندما بدأت الانتخابات الرئاسية في الخارج حين خرجوا للإدلاء بأصواتهم للرئيس، حيث ظهرت أصالة المصريين وحبهم لبلدهم وسط تربص العالم ورهانات على الشعب المصري بعدم مشاركته في الانتخابات.

وأضاف فرهود، ان المصريين في الخارج اختارو رئيسهم بكل حب ووطنية، وأثبتوا للعالم كله أن المصريين في الخارج على قلب رجل واحد في حب وطنهم واختيار زعيم هنكمل معاه المشوار حتى 2030.

وقدم رئيس الجالية المصرية في فرنسا، المباركة لكل وطني في الداخل والخارج، قائلا ألف مبروك لكل شعب مصر ولقائد مصر، وزعيم مصر، وجيش مصر، وكل مصري أصيل يحب بلده.

وتابع:« بلدنا محتاجانا نقف وقفة رجال، وسوف نعبر أزمات، لأن مصر بها رجال.

واختتم صالح فرهود: « احنا شايفين بلدنا بعيون مصرية وطنية في الخارج والداخل، لذلك فرحتنا تمت بالخارج وفرحة المصريين جميعا، والاحتفالات أمام السفارات المصرية، انعكست على أهالينا في مصر، ونكن لهم كل الاحترام ، الذين استجابوا لنا وشاركوا بالملايين في الانتخابات واثبتوا للعالم كله حب المصريين لبلدهم والإلتفاف حول قائد المسيرة.