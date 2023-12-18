تموين المنيا.. تحرير 152 محضرا تموينيا بالأسواق

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط 152 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية .

والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، وضبط الأسعار ، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار، وضمان الإلتزام بأسعار السلع الغذائية ، ومنع الممارسات الإحتكارية.

طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية ، بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق .

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 152 مخالفة تموينية منها ، 120 مخالفة في مجال متابعة ، ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – بيع خبز بأزيد – اختراق ماكينة مخبز – عدم وجود سجلات- أخري منوعة).

31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير مخالفة بوتاجاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.