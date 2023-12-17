عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكان الرئيس السيسي قد قدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.

والتقى الرئيس السيسي بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.





السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت



