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الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت

بوابة الوفد الإلكترونية

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وكان الرئيس السيسي قد قدم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان. 

 

والتقى الرئيس السيسي بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات لسموه بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.


 

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير الكويت


 

الجريدة الورقية