عربة كارو تنهي حياة طفلة رضيعة خلال لهوها بطما

استقبل مستشفى طما المركزي طفلة رضيعة تبلغ من العمر عام ونصف تقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابة بنزيف بالمخ صدمتها عربة كارو حال لهوها أمام منزلهم وتوفيت عقب وصولها وجرى ضبط العربة ومستقلها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول الطفلة "فيروز . ش . ا . م" البالغة من العمر عام ونصف ومقيمة دائرة المركز مصابة بنزيف بالمخ إدعاء حادث عربة نقل بطئ " كارو" وتوفـيت عقب وصولها .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والدتها "منى . ا . ا . س" 26 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلتها المذكورة أمام المنزل إصطدمت بها عربة نقل بطئ "كارو" يستقلها "أبو المجد . ف . ا . ف" 29 سنة بائع متجول – ومقيم دائرة المركز مما أدي لإصابتها ووفاتها وإتهمته بالتسبب فـي الحادث ونفت الشبهة الجنائية .

وبسؤال مستقل العربة أفاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فاصطدم بها عن طريق الخطأ .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .