تكريم فريق جامعة المنصورة الفائز بالمركز الأول بمسابقة حافز الإبتكار

حصد فريق طلابى بكلية الهندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول عن ابتكار روبوت لإطفاء الحرائق والإنقاذ في الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي لعام 2023، ، كما احتل فريق The Hustlers بكلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية قائمة أفضل ٥ فرق طلابية بمسابقة حافز الإبتكار.

بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور شريف يوسف خاطر ، و الأستاذ الدكتور شريف كشك مستشار الوزير للتحول الرقمى، الأستاذ الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، ولفيف من قيادات الوزارة والصندوق، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

و هنأ الدكتور شريف يوسف خاطر طلاب جامعة المنصورة الفائزين بمسابقة حافز الابتكار، مشيرًا إلى أنهم يمثلون فخرًا للجامعة و للوطن، وأن إنجازاتهم تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الكفاءات والمواهب الإبداعية، متمنيًا أن يكون هذا التكريم حافزًا لهم على تحقيق المزيد من التميز، والإبداع في شتى المجالات.

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المبتكرين والنوابغ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعمل الجامعة على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر كما تعمل الجامعة على ربط المبتكرين بالجهات الصناعية لتنفيذ الابتكارات على أرض الواقع لحل المشكلات المجتمعية.

وأضاف رئيس جامعة المنصورةأن المُبتكرين هم صناع التغيير في المستقبل وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا.

من الجدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة ٥٢٨ فريق من مختلف جامعات مصر و تم التصفية الي ١٧٢ فريق و تلاها التصفية قبل النهائية الي ٣٣ فريق و تم اعلان القائمة المصغرة المكونة من افضل ٥ فرق علي مستوي الفرق المتقدمة من مختلف جامعات مصر وتم تكريم الفرق الفائزة.