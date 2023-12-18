الكبسة والطعمية.. الأكلات الشعبية تُشعل "النعرات الكروية"

"واحد اتنين الطعمية راحت فين".. أثارت هتافات جماهير نادي اتحاد جدة السعودي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهتف جماهير نادي الاتحاد "واحد اتنين الطعمية راحت فين، استهزاء بالنادي الأهلي وإشارة منهم على ثقتهم في الفوز عليه.

وأطلق جماهير الاتحاد لقب الطعمية على لاعبي الأهلي، وذلك لشهرة الشعب المصري بأكلة الطعمية.

وتبادل جمهور الأهلي الهتافات على جماهير اتحاد جدة، بعد خسارتهم في المباراة "واحد اتنين الكبسة راحت فين"، بتعليقات ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، نظرا لأن الكبسة تعد من أشهر الأكلات السعودية.

الأهلي يفوز على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يذكر أن فريق الأهلي، فاز على فريق اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية، بثلاثية مقابل هدف واحد، لتبدأ جماهير الأهلي بالهتاف: "واحد اتنين الكبسة راحت فين"، ساخرين من جمهور الاتحاد بعدما بدأوا في ترك المدرجات بالدقيقة 65 من زمن المباراة.

وبعد تصدر "الطعمية والكبسة" وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية عقب مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية، نرصد في التقرير التالي تاريخ الطعمية في مصر والكبسة بالسعودية.

الطعمية.. أشهر الأكلات المصرية

تعد "الطعمية" أحد أشهر الأكلات الشعبية في مصر التى يمتد تاريخها إلى عصر الفراعنة، حتى أن البعض أطلق عليها "كباب الغلابة" نظرًا لطعهما اللذيذ وسعرها المنخفض.

وغالباً ما ترافق الطعمية الفول المدمس على مائدة الإفطار، وربما تتسسلل إلى مائدة الغداء أو العشاء أو سحور رمضان، نظرا لحب المصريين لهذه الأكلة الشعبية، حتى إنه لا يكاد يخلو شارع أو حارة مصرية من مطعم فول وطعمية، وحديثا أطلق عليها أبناء الطبقات الراقية "جرين برجر"، ويسميها أهالي الإسكندرية " فلافل".

تاريخ الطعمية في مصر

يعد أول من أعد الطعمية هم الفراعنة، بعد تناولهم للفول في صورته الأولي، حيث ظهرت الطعمية علي نقوش المقابر في وادي الملوك معها، وهي مصنوعة من مدشوش الفول والخضروات، ومع مرور الزمن تفنن المصريون في إضافة البيض والطماطم والشطة، وصولاً لعمل الطعمية بأكثر من صنف

مزاعم على أصل الطعمية

ومع انتشار الطعمية في مصر، حاول البعض نسبها إليهم مثل سوريا ولبنان وفلسطين والعراق واليمن، فالسوريون مُصرون علي أنها أكلة شامية منذ 4 آلاف سنة وأساسها الحمص والخضروات وليس الفول، والفلسطينيون واليمنيون والعراقيون يدعون أن الفلافل تعود أصولها لهم وتقلي في زيت زيتون، وأنها نشأت في أرض ما بين نهرين، واللبنانيين صنعوها من الحمص و الفول معا، ولكن في الحقيقة تعد الطعمية أكلة مصرية بنسبة 100%.

أصل الكبسة.. أشهر الأكلات في السعودية

لم تقتصر أكلة "الكبسة" على الدول العربية فقط، بل لها جمهورها الخاص في الدول الأوروبية أيضًا، وبالطبع توجد قصة وراء تجمع دول العالم حول هذه الأكلة الشهية.

يعتقد البعض أن الكبسة أكلة سعودية أصيلة، ولكن في الحقيقة هي ليست ذات جذور سعودية كاملة، بل لها جذور إسبانية ما يجعلها أكلة رئيسية شهيرة في بعض المطاعم الأوروبية.

ويعود أصل الكبسة إلى فقراء الإسبان‌ الذين كانوا من الخدم العرب، إذ كانوا يجمعون المتبقي من أكل النبلاء ويجمعونه ويخلطونه في طبق واحد يُسمي "الباهية" وهي الكلمة المُحرفة من كلمة "بقية"، وعندما دخل أحد الحكام الأندلسيين إلى المطبخ وتذوق هذا الطبق أعجبه بشدة وطالب الطباخين بإعداد نفس الطبق له حتى تحولت من بقايا طعام إلى أكلة قائمة بذاتها ورئيسية.

الكبسة في البلاد العربية

وتطورت "الكبسة" بإضافة اللحم عليها حتى أصبحت بشكلها الحالي الذي نعرفه في جميع الدول العربية، وتعود هذه الإضافة إلى السعودية، ومنها انتشرت إلى باقي الدول وتُعرف بـ"الكبسة السعودية".