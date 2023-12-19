التحقيق في مصرع فتاة بحريق نشب داخل شقة سكنية

تباشر جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في مصرع فتاة بحريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة حدائق القبة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البدايه عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في حدائق القبة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.

وأسفر الحريق عن مصرع فتاة وإصابة ٤ آخرين تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل فقد شهد مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إندلاع حريق في محل ملابس وخردوات بسبب ماس كهربائي نتج عنه إصابة صاحب المحل عجوز في منتصف العقد السابع من العمر بحروق باليدين والقدمين واحتراق محتويات المحل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وتم نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بنشوب حريق بمحل ملابس وخردوات دائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل ملابس ملك "رشاد . ر . ا . ق" 64 سنة صاحب محل ملابس ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة .

نتج عن الحريق إصابة مالك المحل بحروق باليدين والقدمين تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي واحتراق بعض محتويات المحل .

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمحل ونفي الشبهه الجنائية .

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .