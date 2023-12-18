الشروط والمستندات المطلوبة لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة

وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة.. يبحث المواطنون خلال الفترة الحالية، عن المستندات والشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف التي أعلنتها شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وبدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتبارًا من السبت 16 ديسمبر 2023، فتح الوظائف الشاغرة بالتخصصات التالية «محام، فني تشغيل مياه، فني سلامة وصحة مهنية، فني حاسبات، ممرض، سائق، مراقب أمن، عامل حفر أو خدمات».

آخر موعد لتلقي طلبات وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم 31 ديسمبر الجاري، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني https://www.hcww.com.eg/

الشروط المطلوبة للتقدم لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء- مياه- غاز).

- اجتياز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

- اجتياز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- قبول العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة.

- عدم جواز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة

- شهادة الميلاد.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- الموقف من التجنيد.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة شخصية.

- صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة (للمحامين فقط)