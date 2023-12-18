خالة ضحية الأموال للوفد: القاتل ذهب لشراء سكين وانها حياتها

شهدت منطقة ترسا بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، إذ أقدم عاطل على قتل، زوجتة بـ 9 طعنات حتى سقطت، جثة هامدة بسبب رفضها اعطائة "أموال" حصيلة جمعية ، وتمكنت قوات الأمن القبض على المتهم، واقتيادة الى ديوان القسم، واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث ترسا بلاغا من الأهالي بدائرة قسم الشرطة يفيدون فيه بقيام شاب بقتل زوجته البالغة من العمر 24 عام داخل منزل اسرتها.

علي الفور انتقلت قوة امنية من مباحث القسم الي مكان البلاغ وبالتحري تبين ان المجني عليها تعيش مع اهلها بعد ان تركت منزل الزوجية .

اضافت التحريات ان يوم الواقعة علم المتهم بان زوجته تحتفظ بمبلغ مالي كبير حصيلة جمعية فخطط للاستيلاء عليهم وتوجه الي منزل اهل زوجته وما ان علم بان لا احد في المنزل دخل علي زوجته غرفتها اثناء نومها وطالبها باموال الجمعية فرفضت وهنا اخرج سكينا من بين طيات ملابسه وانهال بها طعنا عليها فاصابها بـ 9 طعنا ثم سرق اموال الجمعية نجحت قوة امنية من ضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أمرت نيابة الجيزة الكلية، اليوم الأحد، بحبس عاطل متهم بقتل زوجته، بعد ان سدد اليها 9 طعنات قاتلة بسبب رغبته في الاستيلاء علي اموالها بمنطقة ترسا، 15 يوما علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية .