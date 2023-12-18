تحصين 124 ألف رأس ماشية ضد الأمراض بالبحيرة

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين العديد من الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة.



وبلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 38820 حيوان وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين قافلة واحدة بمركز الدلنجات، بإجمالي 750 حيوان معالج.

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشيه خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، (124542) رأس خلال أسبوع، بالإضافة إلى تحصين (999) ابقار ضد مرض الجلد العقدى بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور (2750) طائر، وتم إصدار (337) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

و بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1549 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 320812، وتم عمل حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير قضيتين بإجمالي مضبوطات 455 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم اختبار 231 حيوان لمرض البروسيلا، و217 حيوان لمرض السل البقري، وعمل 61 ندوة إرشادية متنوعة (مزمع) تضمنت 166 موضوع، و3 منشورات إرشادية وفيديو إرشادي علي صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة،و 4 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، هذا بالإضافة لعمل 290 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع.