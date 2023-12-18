توزيع 919 طنًا من السكر بأسوان

قامت مديرية التموين بأسوان و بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية بتنظيم آلية توزيع كميات السكر المخصصه للمحافظة بإجمالى ٩١٩ طنا حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى.

وتم توزيع الكميات من خلال منافذ الشركة المصرية، وهو الذى يتكامل مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتى تشهد متابعة لحظية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقًا لتكليفات محافظ أسوان فقد تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة، وتم طرحها بالأسواق.

وأكد أنه تم ضخ أكثر من ١١٠٠ طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت، والشوادر، وجارى ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل.

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم مواصلة تنظيم الحملات التموينية المكبرة حيث نجحت لجان التفتيش فى ضبط وتحرير 556 مخالفة خلال شهر ديسمبر الجارى منها ١١٦ محضر جنح، و٤٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

لافتًا إلى أنه تم أيضًا تحرير ٣٥ محضر لعدم حمل شهادة صحية، و٣٧ محضر للغش التجارى، كما تم ضبط ٨ طن دقيق بلدى مخابز، وكذا ١٩ طن من السكر، بالإضافة إلى تحرير ٢٢٠ مخالفة متنوعة للمخابز البلدية عبارة عن نقص فى الوزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وتصرف وتجميع الدقيق وغيرها.