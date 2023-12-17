نائب وزير التعليم: إعداد فصول ذكية سهلة التركيب

كشف الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، عن إعداد فصول ذكية يتم تركيبها بسرعة وسهولة مزودة بجميع الأدوات الرقمية والتكنولوجية.

جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التربية والتعليم ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى باستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو.

وأوضح نائب وزير التعليم أن الفصول الذكية تتضمن أدوات تكنولوجية حديثة، مثل: الواى فاى والسيرفرات وشاشات إلكترونية مرتبطة بقواعد البيانات فى الوزارة.

ولفت نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي إلى أن الوزارة تمكنت من تزويد الفصول في مدارس الثانوية العامة بشاشات ذكية، مع توفير٥٠ ألف كاميرا في الفصول المدرسية لمتابعة الامتحانات والطلاب على أرض الواقع.

استخدام التكنولوجيا في التعليم:

أشار نائب وزير التعليم إلى أن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية مليون و٨٠٠ ألف طالب بـ ٢٥ ألف مدرسة مزودة داخل الفصول بالشاشات الذكية، والانترنت والسيرفرات، ومتصلة بكلمات المرور للامتحانات، ونظام إدارة التعلم، والتابلت الخاص بالطالب.

وتابع نائب وزير التعليم أن ٧٥ ألف معلم بالمرحلة الثانوية متاح لهم جميع هذه الأدوات والتي تمكنهم من استخدام التكنولوجيا في التعليم.

وأشار نائب وزير التعليم إلى أهمية وجود مساحات تعليمية مبتكرة، افتراضية ومادية، لتوفير الوصول إلى التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتوفير المعرفة والأدوات للمعلمين وأولياء الأمور لتطوير المهارات وتحقيق القيمة والمعرفة، وأعلى جودة في العملية التعليمية.

وقدم نائب وزير التربية والتعليم عرضًا حول الربط بين إطار DTC وخطة مصر لقطاع التعليم، أشار فيها إلى أن مصر بها ٢٥ ونصف مليون طالب وطالبة، ومليون و ٦٠٠ ألف معلم وإداري، و٦٠ ألف مدرسة.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أننا نواجه تحديات لتحسين جودة التعليم، ومن خلال تحليل القطاع خلال العامين الماضيين ظهرت مجموعة من التحديات خاصة بجودة التعليم والإتاحة، حيث تحول التعليم إلى قوالب ثابتة تحد من الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى مشكلة الإتاحة والكثافة وعجز المعلمين في بعض التخصصات.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه تم التعاون مع شركاء التنمية والخبراء في المجال لطرح الحلول، وتحسين وتطوير مكان التعلم لتقديم خدمة قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد نموذج شامل لكل طالب في مصر لمتابعة إمكاناته وتحصيله الدراسي والتقدم الخاص به وكيفية توظيفها في المستقبل.

وأضاف نائب وزير التعليم أنه أصبح لدينا مادة علمية ومحتوى من الصف الرابع إلى الصف الثالث الثانوي متوفرة على نظام إدارة التعلم، كما أصبح هناك منصة قوية لتدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم.

ونبه نائب وزير التربية والتعليم بإعداد مناهج شاملة ويمكن المنهج والمادة العلمية والمهارة الطالب عندما ينتهي من مساره التعليمي من إيجاد فرصة عمل حقيقية في سوق العمل، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال قاعدة قوية من المعلمين.