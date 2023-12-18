الإثنين 18 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات شديدة للصحة من سرطان الرئة.. طرق الوقاية

سرطان الرئة
سرطان الرئة

سرطان الرئة.. يعد سرطان الرئة من أخطر الامراض التي تصيب جسم الانسان، بل يعد سبب رئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم، فهو نوع من السرطان يبدأ في الظهور عندما تنمو خلايا غير طبيعية بطريقة غير منضبطة داخل الرئتين.

txt

أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على تدمير الاحتلال مستشفى كمال عدوان

txt

"الصحة العالمية": المستشفيات الميدانية في غزة لا تلبي الاحتياجات (فيديو)


وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من سرطان الرئة، موضحة ضرورة الكشف للاطمئنان على الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية، فهو مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تسبب ضرراً شديدًا أو الموت.
أعراضه
ضيق التنفس
ألم في الصدر
فقدان الوزن
الصداع
سعال الدم
التعب
التهابات رئوية متكررة
طرق الوقاية
الاقلاع عن التدخين
ارتداء الواقيات في الاماكن المسببة للتلوث
الابتعاد عن الابخرة وجميع مصادر التلوث
عدم الجلوس بجانب المدخنين

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان في جميع أنحاء العالم، ويمثل أعلى معدلات الوفاة بين الرجال والنساء على السواء.

كما أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، ويتسبب في حوالي 85٪ من جميع حالات الإصابة.

وتستند علاجات سرطان الرئة إلى نوع السرطان ومدى انتشاره والسوابق الطبية للشخص،ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر عن سرطان الرئة إلى تحسين العلاج.

كما أنه فحص الأفراد المعرضين لخطر شديد يمكن أن يتيح الكشف عن المرض في وقت مبكر وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير 

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد سير العمل بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي بإمبابة

الصحة تكشف طريقة وشروط الانضمام إلى منظومة العلاج على نفقة الدولة (فيديو)

الصحة تعلن انتهاء أعمال ميكنة 4 آلاف مكتب صحة في 27 محافظة

مديرية الصحة تدفع بقافلة مجانية إلى قرية رفاعة جنوب قنا

المالية: قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على الصحة و"السلع التموينية والمواد البترولية والغاز"
الجريدة الورقية