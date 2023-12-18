تحذيرات شديدة للصحة من سرطان الرئة.. طرق الوقاية

سرطان الرئة.. يعد سرطان الرئة من أخطر الامراض التي تصيب جسم الانسان، بل يعد سبب رئيسي لحالات الوفاة بالسرطان حول العالم، فهو نوع من السرطان يبدأ في الظهور عندما تنمو خلايا غير طبيعية بطريقة غير منضبطة داخل الرئتين.



وقد حذرت وزارة الصحة والسكان من سرطان الرئة، موضحة ضرورة الكشف للاطمئنان على الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية، فهو مشكلة صحية خطيرة يمكن أن تسبب ضرراً شديدًا أو الموت.

أعراضه

ضيق التنفس

ألم في الصدر

فقدان الوزن

الصداع

سعال الدم

التعب

التهابات رئوية متكررة

طرق الوقاية

الاقلاع عن التدخين

ارتداء الواقيات في الاماكن المسببة للتلوث

الابتعاد عن الابخرة وجميع مصادر التلوث

عدم الجلوس بجانب المدخنين

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان في جميع أنحاء العالم، ويمثل أعلى معدلات الوفاة بين الرجال والنساء على السواء.

كما أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، ويتسبب في حوالي 85٪ من جميع حالات الإصابة.

وتستند علاجات سرطان الرئة إلى نوع السرطان ومدى انتشاره والسوابق الطبية للشخص،ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر عن سرطان الرئة إلى تحسين العلاج.

كما أنه فحص الأفراد المعرضين لخطر شديد يمكن أن يتيح الكشف عن المرض في وقت مبكر وتحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل كبير