43 جهاز لدعم منظومة تبريد الطعوم و الأمصال بسوهاج

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج ، عن وصول عدد 43 جهاز فريزر " vest frost "؛ وذلك دعما لمنظومة تبريد الأمصال والطعوم بالمحافظة، ورفع كفاءة العمل بها .

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه سيتم توزيع أجهزة الفريزر الواردة مؤخراً على الإدارات التي تحتاج لها، وفقا لخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة؛ لتطوير منظومة سلسلة التبريد ورفع كفاءتها.

مشيرا إلى أنه تم أيضا تدعيم منظومة التبريد بالمحافظة في فبراير الماضي بـ 3459 جهاز، منها " ثلاجات، وأجهزة ديب فريزر أفقي، و رأسي، و مثبتات تيار، وايس بوكس بأحجام وسعات لترية مختلفة، وأكياس تبريد، وحوامل طعوم " .