جدول مباريات اليوم الإثنين 18 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، العديد من المباريات المهمة والقوية بمختلف الدوريات الأوروبية، حيث سيكون هناك مواجهات في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بجانب الحدث الأضخم وهو لقاء كأس العالم للأندية.

حيث لا صوت يعلو اليوم فوق صوت لقاء الأهلي ونظيره فلومينينسي البرازيلي، في الصدام الكروي الذي يجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-12-2023 والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم:

الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم:

أتالانتا ضد ساليرنيتانا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي اليوم:

سبورتينج لشبونة ضد بورتو، في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والربع بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري:

جمهورية شبين ضد النصر للتعدين، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

القنـــاة ضد لافيينا، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة، في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.