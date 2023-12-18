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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

350 جنيهًا للكيلو .. أسعار اللحوم بالبحيرة اليوم الاثنين 18 ديسمبر

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

تواصل أسعار اللحوم الطازجة والمحمدة ، إرتفاعها داخل أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، صباح اليوم  الإثنين الموافق18من شهر  ديسمبر2023 بقيمة تتراوح مابين 10 إلي 20 جنيها للكيلو الواحد،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي ) مابين 300جنيها إلي 350جنيها للكيلو  حسب عمر العجل.

 وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 220إلي 250جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 260إلي 280 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 320 إلي350 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 370جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 200إلي 230جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 180إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 165إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي إرتفاع  أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، بالرغم من إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي من المفترض أن يؤدي إلي إستقرار الأسعار.

 

 

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