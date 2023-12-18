الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

67جنيها كيلو الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين الموافق 18من شهر ديسمبر2023،  إستقرارا في الأسعار لليوم الثالث علي التوالي ، حيث تراوحت أسعار 

الدواجن البيضاء، مابين 67إلي 69جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 90إلي95جنيها للكيلو 

،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 110إلي 115جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط  مولر مابين 90إلي 95جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 115 و120جنيه 

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 70إلي 80جنيها للكيلو،  وبلغت  أسعارصدور الدواجن بالعظم 130جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 155جنيها للكيلو  ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 155جنيها للكيلو ، وشاورما 160جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .

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