67جنيها كيلو الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الإثنين

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة ،صباح اليوم الإثنين الموافق 18من شهر ديسمبر2023، إستقرارا في الأسعار لليوم الثالث علي التوالي ، حيث تراوحت أسعار

الدواجن البيضاء، مابين 67إلي 69جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعارالدواجن بلدي مزارع مابين 90إلي95جنيها للكيلو

،وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 110إلي 115جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 90إلي 95جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 115 و120جنيه

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 70إلي 80جنيها للكيلو، وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 130جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 155جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 45جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 155جنيها للكيلو ، وشاورما 160جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .