حسين فهمي يعلق علي بوستر فيلم "الإسكندراني": إسكندرية بتخلق فنانين

روج النجم حسين فهمي لفيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حسين فهمي: إسكندرية بتخلق فنانين

‏ونشر حسين فهمي البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه "إسكندرية بتخلق فنانين .. انتظروا يورغو اليونانى يوم 4 يناير في مصر و١١ يناير فى الخليج".

مؤخراً، نشر أحمد العوضي على حسابه الرسمي بانستجرام بوستر الفيلم، معلقًا: بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله ، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج.

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده ، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ونخبة من الفنانين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

فيلم الإسكندراني

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله.. "ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".