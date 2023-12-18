محمد عدوية يعلق بعد إطلاقه "قبطان سفينتي": لا أفكر في التريند

أعرب الفنان محمد عدوية، سعادتها بردود الأفعال عن أغنيته الجديدة "قبطان سفينتي" على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني.

أغنية "قبطان سفينتي" من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي.

وأكد محمد عدوية، في بيان صحفي أنه تفاجىء بردود الأفعال على الأغنية وجميع تعليقات الجمهور، مشيرا إلى أنه دائما يسعى للتجديد ولا يفكر في التريند.



وتقول كلمات الأغنية:

مية هوا أرض بور

واقف مستني أنا لآخر الطابور

الدنيا مالها الحب خانها

الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا

مالي انا بالعالم ده مش داري بيه

ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه

عامل لليأس ميوت

قالب الخوف برموت

راعب الحياه بالموت

اسابق الصوت بالضوء

ألخص الكون في ستور

اشوط انا برجلي نجوم

ماتفوق مين اللي كدب قال انك مالكش عزيز ياليل

دنيا لعبه خسرت فيها اني اخسر ماتفتكرش اني بعدك مش هقدر

قالولي ماتكملش بطل وانا بسافر من الفكره لفكره التانيه بخطوه

راكب دماغي مش راكب الموج

قبطان سفينتي في بحر مصاصين الدم

بصطاد بعقلي مش زيهم انا غشيم

برمي سنارتي في الوحوش شغال بلم

نداهه تنده عليا بصوت معزوف

خدت الاصيل وسابت من الخسيس ألوف

واقفين صفوف واخدين منها كفوف هدوس وجايلك مهما كانت الظروف

وطرح عدوية برومو الأغنية وتقول كلماتها: مايه هوا أرض بور، واقف مستني أنا لآخر الطابور، الدنيا مالها الحب خانها، الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا، مالي أنا بالعالم ده مش داري بيه، ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه.

وكشف النجم محمد عدوية عن ألبومه الجديد في بيان صحفي قائلاً: "الألبوم يضم عددًا من الأغاني التي أتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وأقدم من خلاله مزيكا مختلفة وجديدة، وسيكون نقلة في مشواري الفني، ويضم عددًا من الأغاني يتم طرحها علي طريقة السينجل كل فترة أغنية".

وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها علي أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين. مشيرًا إلي أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.



وأضاف، ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمني أن يقف القصف في فلسطين.

كان محمد عدوية قد طرح مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "أرض غزة" تعبيراً عما يحدث في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الغاشم الذي ارتكبه المحتل علي أراضيها.

وتقول كلمات الأغنية:



وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه. يشتاق لها الصابرين.

كما طرح أحدث أغانيه على يوتيوب والتى تحمل اسم "تعرف عني إيه" كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.