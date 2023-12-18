عمر كمال يكشف سبب تأجيل دويتو "أخوك يشرف" برفقة محمود الليثي

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال عن تأجيل إطلاق أغنية "أخوك يشرف"، التي تجمعه بمحمود الليثي لإجراء بعض التعديلات بناء على طلب نقابه الموسيقيين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

نشر عمر كمال البوستر الدعائي للأغنية وعلق قائلاً: "احتراما لقرارات نقابة الموسيقين والنقيب مصطفى كامل، تم تأجيل نزول الأغنية ليوم التلات القادم لتعديل بعض المقاطع في الأغنية، ان شاء الله معادنا يوم التلات 19 ديسمبر".

رفع إيقاف عمر كمال

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا بعنوان "رفع إيقاف" جاء فيه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشؤون القانونية التي تفيد بانتهاء مدة إيقاف عمر محمد كمال محمود الشهير بعمر كمال شعبة غناء شعبي، لذا تقرر رفع الإيقاف عن المذكور ويحق له العمل تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته".