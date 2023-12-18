محافظ دمياط تعلن إعتماد الاحوزة العمرانية لعدد 20 عزبة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٠ عزبة تابعين لمراكز دمياط وفارسكور وكفر البطيخ

وذلك فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة و الهيئة العامة للتخطيط العمراني

ووفقًا لما جاء بأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات

حيث أشارت محافظ دمياط إلى أنه تم إعتماد عدد ٤ عزب بمركز دمياط و١٥ عزبة بمركز فارسكور وعزبة بمركز كفر البطيخ

ليصل اجمالى العزب التى تم اعتمادها منذ بدء تلك الجهود ٥٩٠ عزبة على مستوى المحافظه

وأضافت المحافظ إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع