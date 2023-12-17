استاذ اقتصاد: المنتجات المصرية استثمرت المقاطعة سلبيًا ورفعت الأسعار (فيديو)

علق د. رشاد عبده، استاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، على تأثير المقاطعة الشعبية ضد المنتجات والشركات الداعمة لإسرائيل، مشددًا على أن هذه الشركات تأثرت سلبًا وكثيرًا من حملات المقاطعة.

استاذ الاقتصاد يعلق على تأثير المقاطعة ضد الشركات الداعمة لإسرائيل

وأوضح أن الدليل على تأثر تلك الشركات بشكل سلبي من حملات المقاطعة هو تراجعه عن دعم إسرائيل والتحدث بأنها لم تدعم إسرائيل، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأشار إلى أن المقاطعة المت الشركات الداعمة لإسرائيل، ولابد من التفرقة بأن ما نقاطعه هو فرع للشركة الأم من عدمه، مشددًا على أن هناك الكثير من في أمريكا وأوروبا قطعت هذه الشركات الداعمة لإسرائيل، منوهًا بان هذه فروع الشركات الداعمة لإسرائيل خسرت كثيرًا بسبب المقاطعة في مصر والعالم.

وتابع: “المنتجات المصرية البديلة للمنتجات العالمية اسثتمرت بشكل سلبي وكان من المفترض أن يستثمر البديل المصري ويكتسب المصداقية ويزيد من كفاءته ويقلل من هامش الربح”، موضحًا أن المنتجات المصرية استغلت الموقف وزادت من أسعارها.